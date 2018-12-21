НБУ понизил курс евро

Фото: коллаж (Pixabay)

Единая европейская валюта подешевела на 26 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 26 копеек до 31,31 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 декабря установлен на таком уровне:

3131,3092 гривны за 100 евро (-26,5186 грн).

При этом курс евро на 21 декабря составляет 3157,8278 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 21 декабря 2018 года, наличный курс снизился на 1 копейку до 31,81 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,93 - 31,63 (31,00 - 31,75 - 20 декабря), продажи 31,64 - 32,00 (31,58 - 32,10 - 20 декабря) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,33 (31,33 - 20 декабря), продажи - 31,81 (31,82 - 20 декабря) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 26 копеек до 31,25 грн/евро. Курс покупки составляет 31,22 грн/евро.