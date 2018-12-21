Курс доллара снизился на межбанке

Фото: коллаж (Pixabay)

Доллар на межбанке снизился на 13 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 21 декабря 2018 года снизился на 13 копеек до 27,40 грн/доллар, курс в покупке до 27,38 грн/доллар. Курс евро снизился на 26 копеек 31,25 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в 27,3800 - 27,4000 грн/доллар, евро 31,2236 - 31,2551 грн/евро, российский рубль 0,3990 - 0,3998 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,3800 27,4000

EUR/UAH 31,2236 31,2551

RUB/UAH 0,3990 0,3998

Напомним, 20 декабря торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5000 - 27,5300 грн/доллар, евро 31,4820 - 31,5135 грн/евро, российский рубль 0,4053- 0,4062 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2018 года установил официальный курс на уровне 27,43 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 2743,3934 гривен за 100 долларов (-14,294 гривен).

Справочное значение курса доллара на 21 декабря составило 27,43 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,4358 гривен за доллар, что 15 копеек ниже, чем установленный 20 декабря (27,5880 гривен за доллар).