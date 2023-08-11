НБУ пом'якшив вимоги до платежів готівкою через термінали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

По-перше, НБУ доповнив перелік виключень та дозволив не підтверджувати за допомогою мобільного телефона операції з готівкою через платіжний термінал, якщо йдеться про:

внесення готівки через ПТКС для поповнення рахунку, до якого випущено платіжну картку, за умови одночасного дотримання кількох умов (зокрема в разі забезпечення ПТКС її зчитування та подальшого коректного введення ПІН-коду картки або підтвердження операції банком - емітентом картки);

оплату послуг мобільного зв’язку на суму, що не перевищує 200 гривень (протягом одного місяця за один номер мобільного телефону) в межах одного надавача платіжних послуг.

По-друге, регулятор уточнив вимоги щодо використання одноразового пароля під час операцій з унесення готівки, зокрема зобов’язав надавачів платіжних послуг вживати заходів щодо унеможливлення отримання іншими особам одноразового пароля, який використовується для підтвердження операції.

"Такі зміни розраховані на посилення контролю за дотриманням вимог законодавства насамперед надавачами платіжних послуг (а не їхніми клієнтами). Вони спрямовані на підвищення прозорості операцій на платіжному ринку та мінімізацію можливостей їх використання у протиправних цілях", - йдеться в повідомленні.

Нові правила з 1 серпня

Національний банк України 1 серпня 2023 року посилив вимоги до внесення готівки через платіжні термінали. Відтепер квитанції повинні містити номер мобільного телефону платника.

Під час операції з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС)платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій із унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Без пароля

Водночас вимоги не поширюються на такі платежі, як: