НБУ смягчил требования к платежам наличными через терминалы
Национальный банк Украины изменил требования выполнения операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Во-первых, НБУ дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона операции с наличными через платежный терминал, если речь идет о:
- внесении наличных через ПТКС для пополнения счета, к которому выпущена платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в том числе в случае обеспечения ПТКС ее считывания и последующего корректного введения ПИН-кода карты или подтверждения операции банком - эмитентом карты);
- оплату услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 гривен (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в пределах одного поставщика платежных услуг.
Во-вторых, регулятор уточнил требования по использованию одноразового пароля во время операций по внесению наличных денег, в частности обязал поставщиков платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.
"Такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований законодательства, в первую очередь, поставщиками платежных услуг (а не их клиентами). Они направлены на повышение прозрачности операций на платежном рынке и минимизацию возможностей их использования в противоправных целях", - говорится в сообщении.
Новые правила с 1 августа
Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.
Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС)плательщик должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.
Без пароля
В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.