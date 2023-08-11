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НБУ смягчил требования к платежам наличными через терминалы

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Украина, Пятница 11 августа 2023 14:20
НБУ смягчил требования к платежам наличными через терминалы Фото: мобильный можно пополнить без пароля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины изменил требования выполнения операций по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Во-первых, НБУ дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона операции с наличными через платежный терминал, если речь идет о:

  • внесении наличных через ПТКС для пополнения счета, к которому выпущена платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в том числе в случае обеспечения ПТКС ее считывания и последующего корректного введения ПИН-кода карты или подтверждения операции банком - эмитентом карты);
  • оплату услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 гривен (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в пределах одного поставщика платежных услуг.

Во-вторых, регулятор уточнил требования по использованию одноразового пароля во время операций по внесению наличных денег, в частности обязал поставщиков платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.

"Такие изменения рассчитаны на усиление контроля за соблюдением требований законодательства, в первую очередь, поставщиками платежных услуг (а не их клиентами). Они направлены на повышение прозрачности операций на платежном рынке и минимизацию возможностей их использования в противоправных целях", - говорится в сообщении.

Новые правила с 1 августа

Национальный банк Украины 1 августа 2023 года ужесточил требования к внесению наличных через платежные терминалы. Теперь квитанции должны содержать номер мобильного телефона плательщика.

Во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС)плательщик должен:

  • ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
  • получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова);
  • ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
  • получить квитанцию.

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью ПТКС.

Без пароля

В то же время, требования не распространяются на такие платежи, как:

  • оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
  • оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
  • оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
  • оплата маршрутных пассажирских перевозок;
  • пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
  • уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

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