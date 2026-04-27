ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу, військових і нерезидентів: що змінилося з 25 квітня

15:30 27.04.2026 Пн
2 хв
НБУ розширив валютні перекази за кордон та спростив купівлю валюти
aimg Анастасія Мацепа
НБУ пом'якшив валютні обмеження для бізнесу, військових і нерезидентів: що змінилося з 25 квітня Фото: Нацбанк послабив валютні правила (Getty Images)

Національний банк України оновив валютні правила, спростивши купівлю валюти для оборонних підприємств, розширивши можливості для військових-нерезидентів і іноземних спеціалістів, а також запустив нові механізми підтримки українців за кордоном.

Які саме валютні обмеження змінилися та кого вони стосуються – повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Головне:

  • НБУ спростив купівлю валюти для оборонних підприємств
  • Розширено можливості переказів за кордон для військових-нерезидентів
  • Знято частину обмежень для іноземних спеціалістів в Україні
  • Дозволено валютні операції для програми підтримки українців за кордоном
  • Оновлено правила перевірки та ідентифікації військовослужбовців

З 25 квітня банки при виконанні заявок оборонних підприємств на купівлю валюти більше не враховуватимуть залишки іноземної валюти на рахунках.

Це правило стосується коштів, отриманих від іноземних держав або уповноважених агентств для фінансування контрактів на виробництво військової продукції та товарів подвійного призначення.

Також аналогічний підхід застосовуватиметься при закупівлях за рахунок бюджетних коштів для виконання держконтрактів у сфері оборони.

НБУ розширив можливості купівлі валюти та її переказу за кордон для військовослужбовців, які не є резидентами України.

Вони зможуть без обмежень купувати та переказувати валюту за кордон у межах отриманої грошової підтримки, якщо кошти зараховані з 1 травня 2026 року.

Для раніших надходжень діятиме ліміт – 400 000 грн в еквіваленті на місяць.
Регулятор також спростив валютні операції для висококваліфікованих нерезидентів, які працюють з українськими компаніями.

Українські юридичні особи зможуть купувати валюту та переказувати її на рахунки нерезидентів – членів наглядових рад, рад директорів та виконавчих органів, відкритих за кордоном.

НБУ дозволив «Агентству національної єдності» здійснювати перекази за кордон за рахунок бюджетних коштів у межах державної програми підтримки українців за межами країни та сприяння їхньому поверненню.

Додаткові зміни:

  • спрощено ідентифікацію військовослужбовців при відкритті рахунків
  • оновлено правила валютних операцій для окремих категорій резидентів і нерезидентів
  • скасовано частину регулярної звітності для страхових компаній

Оновлені валютні правила НБУ спрямовані на підтримку оборонного сектору, залучення іноземних спеціалістів та спрощення фінансових операцій для військових і громадян за кордоном, водночас зберігаючи контроль над валютним ринком.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Валютний ринок
Новини
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ