НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу, військових і нерезидентів: що змінилося з 25 квітня

Національний банк України оновив валютні правила, спростивши купівлю валюти для оборонних підприємств, розширивши можливості для військових-нерезидентів і іноземних спеціалістів, а також запустив нові механізми підтримки українців за кордоном.

Які саме валютні обмеження змінилися та кого вони стосуються – повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

Головне:

НБУ спростив купівлю валюти для оборонних підприємств

Розширено можливості переказів за кордон для військових-нерезидентів

Знято частину обмежень для іноземних спеціалістів в Україні

Дозволено валютні операції для програми підтримки українців за кордоном

Оновлено правила перевірки та ідентифікації військовослужбовців

З 25 квітня банки при виконанні заявок оборонних підприємств на купівлю валюти більше не враховуватимуть залишки іноземної валюти на рахунках.

Це правило стосується коштів, отриманих від іноземних держав або уповноважених агентств для фінансування контрактів на виробництво військової продукції та товарів подвійного призначення.

Також аналогічний підхід застосовуватиметься при закупівлях за рахунок бюджетних коштів для виконання держконтрактів у сфері оборони.

НБУ розширив можливості купівлі валюти та її переказу за кордон для військовослужбовців, які не є резидентами України.

Вони зможуть без обмежень купувати та переказувати валюту за кордон у межах отриманої грошової підтримки, якщо кошти зараховані з 1 травня 2026 року.

Для раніших надходжень діятиме ліміт – 400 000 грн в еквіваленті на місяць.

Регулятор також спростив валютні операції для висококваліфікованих нерезидентів, які працюють з українськими компаніями.

Українські юридичні особи зможуть купувати валюту та переказувати її на рахунки нерезидентів – членів наглядових рад, рад директорів та виконавчих органів, відкритих за кордоном.

НБУ дозволив «Агентству національної єдності» здійснювати перекази за кордон за рахунок бюджетних коштів у межах державної програми підтримки українців за межами країни та сприяння їхньому поверненню.

Додаткові зміни:

спрощено ідентифікацію військовослужбовців при відкритті рахунків

оновлено правила валютних операцій для окремих категорій резидентів і нерезидентів

скасовано частину регулярної звітності для страхових компаній

Оновлені валютні правила НБУ спрямовані на підтримку оборонного сектору, залучення іноземних спеціалістів та спрощення фінансових операцій для військових і громадян за кордоном, водночас зберігаючи контроль над валютним ринком.