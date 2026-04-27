НБУ смягчил валютные ограничения для бизнеса, военных и нерезидентов: что изменилось с 25 апреля

Национальный банк Украины обновил валютные правила, упростив покупку валюты для оборонных предприятий, расширив возможности для военных-нерезидентов и иностранных специалистов, а также запустил новые механизмы поддержки украинцев за рубежом.

Какие именно валютные ограничения изменились и кого они касаются - сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ .

Главное:

НБУ упростил покупку валюты для оборонных предприятий

Расширены возможности переводов за границу для военных-нерезидентов

Снята часть ограничений для иностранных специалистов в Украине

Разрешены валютные операции для программы поддержки украинцев за рубежом

Обновлены правила проверки и идентификации военнослужащих

С 25 апреля банки при выполнении заявок оборонных предприятий на покупку валюты больше не будут учитывать остатки иностранной валюты на счетах.

Это правило касается средств, полученных от иностранных государств или уполномоченных агентств для финансирования контрактов на производство военной продукции и товаров двойного назначения.

Также аналогичный подход будет применяться при закупках за счет бюджетных средств для выполнения госконтрактов в сфере обороны.

НБУ расширил возможности покупки валюты и ее перевода за границу для военнослужащих, которые не являются резидентами Украины.

Они смогут без ограничений покупать и переводить валюту за границу в пределах полученной денежной поддержки, если средства зачислены с 1 мая 2026 года.

Для более ранних поступлений будет действовать лимит - 400 000 грн в эквиваленте в месяц.

Регулятор также упростил валютные операции для высококвалифицированных нерезидентов, которые работают с украинскими компаниями.

Украинские юридические лица смогут покупать валюту и переводить ее на счета нерезидентов - членов наблюдательных советов, советов директоров и исполнительных органов, открытых за рубежом.

НБУ разрешил "Агентству национального единства" осуществлять переводы за границу за счет бюджетных средств в рамках государственной программы поддержки украинцев за пределами страны и содействия их возвращению.

Дополнительные изменения:

упрощена идентификация военнослужащих при открытии счетов

обновлены правила валютных операций для отдельных категорий резидентов и нерезидентов

отменена часть регулярной отчетности для страховых компаний

Обновленные валютные правила НБУ направлены на поддержку оборонного сектора, привлечение иностранных специалистов и упрощение финансовых операций для военных и граждан за рубежом, одновременно сохраняя контроль над валютным рынком.