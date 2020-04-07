НБУ покупает валюту на межбанке вторую неделю подряд

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

После смены тренда НБУ уже выкупил в резервы 576 млн долларов

Национальный банк Украины во вторник, 7 апреля, снова вышел с интервенциями на межбанковский валютный рынок и купил 142 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, предложение валюту со стороны бизнеса снова превышало спрос, курс колебался возле отметки в 27 гривен за доллар.

"Валюту покупаем уже вторую неделю подряд. В целом после исчерпания ажиотажного спроса на валютном рынке выкупили в резервы уже 576 млн долларов", - добавили в НБУ.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, Национальный банк Украины выкупил на рынке 186 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 30 марта - 3 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 248,0 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

В то же время, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.