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НБУ купує валюту на міжбанку другий тиждень поспіль

Новини » Економіка     07.04.2020 - 17:55
НБУ купує валюту на міжбанку другий тиждень поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Після зміни тренду НБУ вже викупив в резерви 576 млн доларів

Національний банк України у вівторок, 7 квітня, знову вийшов з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок та купив 142 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, пропозиція валюту з боку бізнесу знову перевищувала попит. Курс коливався біля позначки 27 гривень за долар.

"Валюту купуємо вже другий тиждень поспіль. Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн доларів", - додали в НБУ.

Нагадаємо, у понеділок, 6 квітня, Національний банк України викупив на ринку 186 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України протягом тижня 30 березня - 3 квітня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 248,0 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

У той же час, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

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Теми: Курс долара
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