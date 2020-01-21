НБУ показал структуру международных резервов Украины

Национальный банк обнародовал данные о структуре международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, сегодня 84% от объема резервов размещено в ценных бумагах с высоким международным рейтингом (прежде всего государственные облигации США с рейтингом ААА), около 11% хранится в виде наличности, депозитах и средствах на корреспондентских счетах в других центральных банках, а также первоклассных коммерческих банках, а остальное - это монетарное золото.

"Такая структура резервов вполне соответствует мировой практике. Осуществляя управление резервами, НБУ придерживается трех ключевых принципов: надежность, ликвидность, доходность. Он наращивает международные резервы при благоприятной ситуации на внутреннем валютном рынке, а также анализирует тренды в мировой экономике и размещает резервы в различные надежные инструменты (ценные бумаги с наивысшим рейтингом, монетарное золото и пр.)", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по объему международных резервов Украины на 2019 год и ближайшие годы. Согласно новому прогнозу, резервы вырастут до 23-24 млрд долларов. При этом в июле НБУ прогнозировал 21,7 млрд долларов резервов, а в апреле - 21,2 млрд долларов.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) в течение 2019 года купил на межбанке валюты на 8,40 млрд долларов и продал на 0,5 млрд долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7,9 млрд долларов.