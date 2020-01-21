НБУ показав структуру міжнародних резервів України

Національний банк оприлюднив дані щодо структури міжнародних резервів України, які станом на 1 січня 2020 року становили 25,3 млрд доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, станом сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом (передусім державні облігації США з рейтингом ААА), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів та коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також першокласних комерційних банках, а решта - це монетарне золото.

"Така структура резервів цілком відповідає світовій практиці. Здійснюючи управління резервами, НБУ дотримується трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, дохідність. Він нарощує міжнародні резерви за сприятливої ситуації на внутрішньому валютному ринку, а також аналізує тренди у світовій економіці та розміщує резерви у різні надійні інструменти (цінні папери з найвищим рейтингом, монетарне золото тощо)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці жовтня Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за обсягом міжнародних резервів України на 2019 рік і найближчі роки. Згідно з новим прогнозом, резерви зростуть до 23-24 млрд доларів. При цьому в липні НБУ прогнозував 21,7 млрд доларів резервів, а у квітні - 21,2 млрд доларів.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом 2019 року купив на міжбанку валюти на 8,40 млрд доларів і продав на 0,5 млрд доларів. Таким чином, за 2019 рік чиста купівля валюти Нацбанком склала 7,9 млрд доларів.