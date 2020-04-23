ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ підтвердив відмову фінансувати дефіцит держбюджету емісією гривні

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 14:39
НБУ підтвердив відмову фінансувати дефіцит держбюджету емісією гривні
Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк не буде вмикати "друкарський верстат" для фінансування дефіциту

Національний банк України (НБУ) не планує відновлювати пряме кредитування уряду. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій, законом про Національний банк заборонено пряме кредитування уряду, а також викуп цінних паперів уряду на первинному ринку.

"Україна вже перебувала у тій ситуації, коли НБУ кредитував безпосередньо дефіцит бюджету. Це було на початку 90-х років, і ми бачили, чим це обернулося, інфляція була в десятки разів вище, ніж до початку таких дій", - повідомив він.

За його словами, в 2014-2015 роках НБУ також викупив цінні папери, які були інвестовані у капітал "Нафтогазу" і державних банків, що призвело до зростання інфляції більш ніж на 40%.

Смолій зазначив, що на сьогодні ліквідність банківської системи і ті інструменти, які пропонує НБУ з підтримки ліквідності, "дозволять пройти пікові навантаження по виплаті боргів та фінансування тих проектів, які уряд прийняв".

"Ми не плануємо своїми діями пряме кредитування уряду", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ готовий підтримати банки ліквідністю, тобто засобами при необхідності. За його словами, у свою чергу банки повинні направляти ці кошти на кредитування бізнесу і українців, що також буде стимулювати економіку.

НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів НБУ спрогнозував глибину падіння економіки України
Новини України Національний банк УкраїнибюджетДефицит
News
On Top