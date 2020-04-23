НБУ підтвердив відмову фінансувати дефіцит держбюджету емісією гривні

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк не буде вмикати "друкарський верстат" для фінансування дефіциту

Національний банк України (НБУ) не планує відновлювати пряме кредитування уряду. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій, законом про Національний банк заборонено пряме кредитування уряду, а також викуп цінних паперів уряду на первинному ринку.

"Україна вже перебувала у тій ситуації, коли НБУ кредитував безпосередньо дефіцит бюджету. Це було на початку 90-х років, і ми бачили, чим це обернулося, інфляція була в десятки разів вище, ніж до початку таких дій", - повідомив він.

За його словами, в 2014-2015 роках НБУ також викупив цінні папери, які були інвестовані у капітал "Нафтогазу" і державних банків, що призвело до зростання інфляції більш ніж на 40%.

Смолій зазначив, що на сьогодні ліквідність банківської системи і ті інструменти, які пропонує НБУ з підтримки ліквідності, "дозволять пройти пікові навантаження по виплаті боргів та фінансування тих проектів, які уряд прийняв".

"Ми не плануємо своїми діями пряме кредитування уряду", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено до 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

Раніше заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що НБУ готовий підтримати банки ліквідністю, тобто засобами при необхідності. За його словами, у свою чергу банки повинні направляти ці кошти на кредитування бізнесу і українців, що також буде стимулювати економіку.