НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен
Фото: курс евро вырос на 27 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2022 года установил официальный курс евро на уровне 33,17 гривен за евро. Это 27 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 24 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 33,1707 гривен за евро (+0,2668 грн). При этом курс евро на 23 февраля составляет 32,9039 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, курс евро растет третий день подряд.
Скриншот bank.gov.ua
На межбанке курс евро в продаже вырос на 43 копейки до 33,40 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,35 гривен за евро.