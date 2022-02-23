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НБУ підняв офіційний курс євро вище 33 гривень

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Україна, Середа 23 лютого 2022 17:52
НБУ підняв офіційний курс євро вище 33 гривень Фото: курс євро виріс на 27 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,17 гривень за євро. Це 27 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 33,1707 гривень за євро (+0,2668 грн). При цьому курс євро на 23 лютого становить 32,9039 гривень за євро.

НБУ підняв офіційний курс євро вище 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро зростає третій день поспіль.

НБУ підняв офіційний курс євро вище 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 43 копійки до 33,40 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,35 гривень за євро.

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