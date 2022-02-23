НБУ підняв офіційний курс євро вище 33 гривень
Фото: курс євро виріс на 27 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 24 лютого 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,17 гривень за євро. Це 27 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 24 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 33,1707 гривень за євро (+0,2668 грн). При цьому курс євро на 23 лютого становить 32,9039 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро зростає третій день поспіль.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 43 копійки до 33,40 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,35 гривень за євро.