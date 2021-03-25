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НБУ поднял официальный курс евро выше 33 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,03 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 марта установлен на таком уровне: 33,0337 гривен за евро (+0,0948 грн). При этом курс евро на 25 марта составляет 32,9389 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс курс евро в продаже не изменился - 33,03 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 33,01 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 26 марта установлен на таком уровне: 27,9698 гривен за 1 доллар (+0,0992 грн). При этом курс доллара на 25 марта составляет: 27,8706 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет три дня подряд.

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