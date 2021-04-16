Доллар дорожает: НБУ установил курс на 19 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 19 апреля установлен на таком уровне: 27,9783 гривен за 1 доллар (+0,0191 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет: 27,9592 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)