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НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 1,5 місяці

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 17:31
НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 1,5 місяці Фото: курс євро виріс на 6 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,52 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 квітня встановлено на такому рівні: 33,525 гривень за євро (+0,0634 грн). При цьому курс євро на 16 квітня становить 33,4616 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 1,5 місяці

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був тільки 4 березня - 33,6374 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 1,5 місяці

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 33,53 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,52 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,97 гривень за долар. Курс виріс на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 квітня встановлено на такому рівні: 27,9783 гривень за 1 долар (+0,0191 грн). При цьому курс долара на 16 квітня складає: 27,9592 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження протягом двох днів підряд.

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