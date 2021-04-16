НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 1,5 місяці

Національний банк України (НБУ) на 19 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,52 гривень за євро. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 19 квітня встановлено на такому рівні: 33,525 гривень за євро (+0,0634 грн). При цьому курс євро на 16 квітня становить 33,4616 гривень за євро. Скріншот bank.gov.ua Таким чином, курс виріс до максимуму з початку березня. Вище курс був тільки 4 березня - 33,6374 гривень за євро. Скріншот bank.gov.ua