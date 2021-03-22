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НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 17:25
НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,00 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 марта установлен на таком уровне: 33,0072 гривен за евро (+0,057 грн). При этом курс евро на 22 марта составляет 32,9502 гривен за евро.

НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,00 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,98 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,6871 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 22 марта составляет: 27,7184 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

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