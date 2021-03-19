НБУ снизил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,95 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 22 марта установлен на таком уровне: 32,9502 гривен за евро (-0,0283 грн). При этом курс евро на 19 марта составляет 32,9785 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,94 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,92 гривен за евро.
Курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,71 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс гривны к доллару на 22 марта установлен на таком уровне: 27,7184 гривен за 1 доллар (+0,0356 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6828 гривен за 1 доллар.
Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.