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Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 23 марта

Новина українською → Украина, Понедельник 22 марта 2021 16:03
Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 23 марта Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,6871 гривен за 1 доллар (-0,0313 грн). При этом курс доллара на 22 марта составляет: 27,7184 гривен за 1 доллар.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 23 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста накануне.

Доллар дешевеет: НБУ установил курс на 23 марта

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,71 гривен за доллар, курс в покупке до 27,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 32,93 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,6/27,8 грн.

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