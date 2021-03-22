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НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 17:25
НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,00 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 березня встановлено на такому рівні: 33,0072 гривень за євро (+0,057 грн). При цьому курс євро на 22 березня становить 32,9502 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро до 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,00 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,98 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,6871 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 22 березня становить: 27,7184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

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