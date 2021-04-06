НБУ поднял официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,89 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 7 апреля установлен на таком уровне: 32,898 гривен за евро (+0,0348 грн). При этом курс евро на 6 апреля составляет 32,8632 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,93 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,90 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 апреля установлен на таком уровне: 27,8384 гривен за 1 доллар (-0,1006 грн). При этом курс доллара на 6 апреля составляет: 27,939 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд после резкого роста.