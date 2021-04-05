НБУ повысил официальный курс евро на 6 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,86 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 6 апреля установлен на таком уровне: 32,8632 гривен за евро (+0,0267 грн). При этом курс евро на 5 апреля составляет 32,8365 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 32,86 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,84 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 6 апреля установлен на таком уровне: 27,939 гривен за 1 доллар (-0,0165 грн). При этом курс доллара на 5 апреля составляет: 27,9555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после резкого роста.