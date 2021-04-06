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НБУ підвищив офіційний курс євро

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,89 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 квітня встановлено на такому рівні: 32,898 гривень за євро (+0,0348 грн). При цьому курс євро на 6 квітня становить 32,8632 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,93 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 32,90 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 квітня встановлено на такому рівні: 27,8384 гривень за 1 долар (-0,1006 грн). При цьому курс долара на 6 квітня складає: 27,939 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль після різкого зростання.

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