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НБУ снова поднял официальный курс доллара выше 27 гривен

Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 17 июня установлен на уровне 27,02 гривен за доллар. Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0275 гривен за 1 доллар (+0,1017 грн). При этом курс доллара на 16 июня составляет 26,9258 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 16 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,01 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,74 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 гривен, а наличный доллар в банках - около 26,8/27,0 гривен.

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