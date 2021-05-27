НБУ поднял официальный курс доллара выше 27,50 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 27 мая установлен на уровне 27,54 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,5461 гривен за 1 доллар (+0,0908 грн). При этом курс доллара на 26 мая составляет 27,4553 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 33,66 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.