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НБУ підняв офіційний курс долара вище 27,50 гривень

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 27 травня встановлений на рівні 27,54 гривень за долар. Курс долара зростає другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 27 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,5461 гривень за 1 долар (+0,0908 грн). При цьому курс долара на 26 травня становить 27,4553 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 26 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,49 гривень за долар, курс в покупці до 27,47 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 33,66 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

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