Новый рост: что происходит с курсом доллара 23 марта

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

После некоторого снижения в конце прошлой недели курс доллара возобновил рост

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс евро снизился 12 копеек до 30,30 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,58 (27,43 - 20 марта), продажи - 28,37 (28,33 - 20 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,32 - 20 марта), продажи - 30,30 (30,42 - 20 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,10 (3,10 - 20 марта), продажи 3,67 (3,67 - 20 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 23 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро. При этом 12:00 курс доллара вырос до 28,10-28,16 грн/доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 марта справочный курс на уровне 28,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 20 марта (27,94 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,00 - 28,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.