Курс доллара на межбанке снова превысил психологическую отметку

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безналичный доллар продают дороже 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 марта 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 55 копеек до 28,10 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 51 копейку до 30,06 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7500 - 28,1000 грн/доллар, евро 29,6925 - 30,0613 грн/евро, российский рубль 0,3435 - 0,3480 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7500 28,1000 EUR/UAH 29,6925 30,0613 RUB/UAH 0,3435 0,3480

Напомним, 20 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,4500 - 27,5500 грн/доллар, евро 29,4511 - 29,5528 грн/евро, российский рубль 0,3480 - 0,3496 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 27,73 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 марта установлен на таком уровне: 27,7386 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 20 марта составляет 27,8025 гривен за 1 доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 16-20 марта 2020 года потратил на поддержку гривны еще миллиард долларов. НБУ купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов и продал 1088,00 млн долларов. Таким образом, чистая продажа за неделю составила 1038,00 млн долларов.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне будет расти в течение этой недели. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7-27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/28,0 грн.