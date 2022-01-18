НБУ поднял официальный курс доллара до максимума с февраля 2021 года

Официальный курс гривны к доллару на 18 января 2022 года установлен на уровне 28,12 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума почти за год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 января 2022 года установил курс на таком уровне: 28,122 гривен за 1 доллар (+0,1706 грн). При этом курс доллара на 17 января составляет: 27,9514 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 17 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)