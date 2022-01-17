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Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

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Украина, Понедельник 17 января 2022 10:16
Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 января 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией вырос на 6 копеек до 28,07 гривен за доллар, курс в покупке - 28,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,06 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,0500 - 28,0700 грн/доллар, евро 32,0443 - 32,0671 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3684 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке поднялся выше 28 гривен

Напомним, 14 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,9950 - 28,0150 грн/доллар, евро 32,0318 - 32,0547 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3680 грн/рубль.

Курс НБУ

Напомним, курс доллара обновил максимум с апреля прошлого года. Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,95 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

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