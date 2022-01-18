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НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму з лютого 2021 року

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Україна, Вівторок 18 січня 2022 06:15
НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму з лютого 2021 року Фото: курс долара виріс на 17 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 18 січня 2022 року встановлений на рівні 28,12 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму майже за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,122 гривень за 1 долар (+0,1706 грн). При цьому курс долара на 17 січня становить: 27,9514 гривень за 1 долар.

НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму з лютого 2021 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підняв офіційний курс долара до максимуму з лютого 2021 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 17 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 6 копійок до 28,07 гривень за долар, курс в покупці - 28,05 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,06 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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