Как изменится курс доллара: прогноз аналитика на ближайшую неделю

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,4/2,6 грн.

"Очередные воинственные заявления представителей России привели накануне к падению котировок еврооблигаций Украины на 2-4,7%, в зависимости от срока погашения. В результате падения ставки к погашению почти всех бумаг (кроме самых "длинных", с погашением в 2032 году) превысили 10% годовых. Почти на 7% подешевели в четверг и ВВП-варранты: теперь их цена составляет около 80,3% номинала. Так дешево они не стоили с лета 2019 года", - сказал он.

Как отметил аналитик, за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,0-1,8%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,46 до 27,74 грн (+1,0%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 27,50/27,52 до 27,99/28,01 грн (+1,8%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,37/27,63 до 27,87/28,12 грн (+1,8%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.