НБУ поднял официальный курс доллара до максимума с конца марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,17 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 сентября установлен на таком уровне: 28,1718 гривен за 1 доллар (+0,0591 грн). При этом курс доллара на 18 сентября составляет 28,1127 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с конца марта 2020 года. Выше курс в этом году был только 30 марта (28,183 гривен за доллар), когда доллар резко вырос в условиях острой фазы коронакризиса.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 18 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,42 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 сентября справочный курс на уровне 28,17 грн/доллар, повысив его по сравнению с 17 сентября (28,09 грн).

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.