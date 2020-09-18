Межбанк открылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар находится на уровне конца марта

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 18 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 28,18 гривен за доллар, курс в покупке до 28,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 33,42 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1600 - 28,1800 грн/доллар, евро 33,3893 - 33,4248 грн/евро, российский рубль 0,3751 - 0,3759 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,1600 28,1800 EUR/UAH 33,3893 33,4248 RUB/UAH 0,3751 0,3759

Отметим, 17 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,1300 - 28,1500 грн/доллар, евро 33,2159 - 33,2395 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Согласно прогнозу группы ICU, на текущей неделе курс гривны может продолжить постепенное ослабление. При отсутствии вмешательства Национального банка, в такой динамике может произойти ослабление курса гривны выше 28 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, проект государственного бюджета Украины на 2021 год рассчитан на обменном курсе 29,1 гривен за доллар.