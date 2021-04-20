НБУ поднял официальный курс доллара до 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.