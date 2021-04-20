RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ підвищив офіційний курс долара до 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлений на рівні 28,00 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс доларакурс НБУКурс гривні
Читайте також
Міжбанк відкрився курсом долара вище 28 гривень
НБУ знизив офіційний курс долара на 19 квітня
Прогноз погоди