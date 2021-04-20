НБУ поднял официальный курс доллара до 28 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

