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НБУ поднял официальный курс доллара до 28 гривен

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 07:45
НБУ поднял официальный курс доллара до 28 гривен Фото: курс доллара вырос до 28 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 20 апреля установлен на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс доллара растет второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0087 гривен за 1 доллар (+0,0304 грн). При этом курс доллара на 19 апреля составляет: 27,9783 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара до 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял официальный курс доллара до 28 гривен

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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