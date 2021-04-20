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НБУ підвищив офіційний курс долара до 28 гривень

Новость на русском → Україна, Вівторок 20 квітня 2021 07:45
НБУ підвищив офіційний курс долара до 28 гривень Фото: курс долара зріс до 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлений на рівні 28,00 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив офіційний курс долара до 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив офіційний курс долара до 28 гривень

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 19 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,01 гривень за долар, курс купівлі до 27,99 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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