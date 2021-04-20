НБУ підвищив офіційний курс долара до 28 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 20 квітня встановлений на рівні 28,00 гривень за долар. Курс долара росте другий день підряд.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 20 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 28,0087 гривень за 1 долар (+0,0304 грн). При цьому курс долара на 19 квітня складає: 27,9783 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.