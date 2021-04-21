НБУ поднял официальный курс доллара на 21 апреля

Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на уровне 28,00 гривен за доллар. Курс доллара растет третий день подряд.

Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2021 года установил курс на таком уровне: 28,0096 гривен за 1 доллар (+0,0009 грн). При этом курс доллара на 20 апреля составляет: 28,0087 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,02 гривен за доллар, курс в покупке до 28,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,73 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.