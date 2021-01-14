Курс евро упал ниже 34 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела еще на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил курс евро на уровне 33,98 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 января установлен на таком уровне: 33,9888 гривен за евро (-0,0485 грн). При этом курс евро на 14 января составляет 34,0373 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 34,01 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 33,99 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил официальный курс на уровне 27,97 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 27,9705 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 января составляет: 28,046 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается пятый день подряд после роста в начале года.