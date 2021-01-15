НБУ підвищив курс євро вище 34 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,01 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 16 січня встановлено на такому рівні: 34,0121 гривень за євро (+0,0233 грн). При цьому курс євро на 15 січня становить 33,9888 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 34,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить: 28,0609 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.