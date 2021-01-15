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НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Киев, Пятница 15 января 2021 07:45
НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 28,0609 гривен за 1 доллар (+0,0904 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет: 27,9705 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после пяти дней падения подряд.

НБУ поднял официальный курс доллара выше 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 января 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,04 гривен за доллар, курс в покупке - 28,02 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 34,05 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн.

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