НБУ поднял курс евро до максимума с сентября

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,47 гривен за евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 13 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,4796 гривен за евро (+0,3074 грн). При этом курс евро на 12 января составляет 31,1722 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 16 сентября - 31,517 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua