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НБУ поднял курс евро до максимума с сентября

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Украина, Среда 12 января 2022 17:52
НБУ поднял курс евро до максимума с сентября Фото: курс евро вырос на 30 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 января 2022 года установил официальный курс евро на уровне 31,47 гривен за евро. Это на 30 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 января 2022 года установлен на таком уровне: 31,4796 гривен за евро (+0,3074 грн). При этом курс евро на 12 января составляет 31,1722 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро до максимума с сентября

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, курс евро поднялся до максимума с сентября 2021 года. Выше курс был только 16 сентября - 31,517 гривен за евро.

НБУ поднял курс евро до максимума с сентября

Скриншот bank.gov.ua

На межбанке курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 31,67 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,65 гривен.

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