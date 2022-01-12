Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 12 января 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 38 копеек до 31,67 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 31,6510 - 31,6738 грн/евро, российский рубль 0,3713 - 0,3717 грн/рубль. Напомним, 11 января торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 31,2710 - 31,2909 грн/евро, российский рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.