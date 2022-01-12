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НБУ підняв курс ЄВРО до максимуму з вересня

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Україна, Середа 12 січня 2022 17:52
НБУ підняв курс ЄВРО до максимуму з вересня Фото: курс євро виріс на 30 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,47 гривень за євро. Це на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 31,4796 гривень за євро (+0,3074 грн). При цьому курс євро на 12 січня становить 31,1722 гривень за євро.

НБУ підняв курс ЄВРО до максимуму з вересня

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з вересня 2021 року. Вище курс був тільки 16 вересня - 31,517 гривень за євро.

НБУ підняв курс ЄВРО до максимуму з вересня

Скріншот bank.gov.ua

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 38 копійок до 31,67 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,65 гривень.

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