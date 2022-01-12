НБУ підняв курс ЄВРО до максимуму з вересня
Фото: курс євро виріс на 30 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2022 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,47 гривень за євро. Це на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 13 січня 2022 року встановлений на такому рівні: 31,4796 гривень за євро (+0,3074 грн). При цьому курс євро на 12 січня становить 31,1722 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, курс євро піднявся до максимуму з вересня 2021 року. Вище курс був тільки 16 вересня - 31,517 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 38 копійок до 31,67 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,65 гривень.