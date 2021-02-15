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НБУ поднял курс евро до 34 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,92 гривен за евро. Это на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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Официальный курс евро на 16 февраля установлен на таком уровне: 33,9297 гривен за евро (+0,2496 грн). При этом курс евро на 15 февраля составляет 33,6801 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос снизился на 2 копейки до 33,71 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,69 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля установлен на таком уровне: 27,9671 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 27,844 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

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