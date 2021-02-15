Курс доллара растет четвертый день подряд и достиг 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,96 гривен за доллар. Курс вырос на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля установлен на таком уровне: 27,9671 гривен за 1 доллар (+0,1231 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 27,844 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет четвертый день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

Скриншот (bank.gov.ua)