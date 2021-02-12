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Курс евро снизился после трех дней роста

Новина українською → Киев, Пятница 12 февраля 2021 17:55
Курс евро снизился после трех дней роста Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,68 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 февраля установлен на таком уровне: 33,6801 гривен за евро (-0,131 грн). При этом курс евро на 12 февраля составляет 33,8111 гривен за евро.

Курс евро снизился после трех дней роста

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,73 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,71 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 27,844 гривен за 1 доллар (+0,0056 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.

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