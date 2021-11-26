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НБУ поднял курс доллара до максимума за пять месяцев

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 06:15
НБУ поднял курс доллара до максимума за пять месяцев Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на уровне 27,02 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума с конца июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2021 года установил курс на таком уровне: 27,0256 гривен за 1 доллар (+0,0983 грн). При этом курс доллара на 25 ноября составляет: 26,9273 гривен за 1 доллар.

НБУ поднял курс доллара до максимума за пять месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ поднял курс доллара до максимума за пять месяцев

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 25 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,03 гривен за доллар, курс в покупке до 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,32 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

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