НБУ підняв курс долара до максимуму за п'ять місяців

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на рівні 27,02 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0256 гривень за 1 долар (+0,0983 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 26,9273 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,32 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.