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НБУ підняв курс долара до максимуму за п'ять місяців

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 06:15
НБУ підняв курс долара до максимуму за п'ять місяців Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 26 листопада встановлено на рівні 27,02 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з кінця липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0256 гривень за 1 долар (+0,0983 грн). При цьому курс долара на 25 листопада становить: 26,9273 гривень за 1 долар.

НБУ підняв курс долара до максимуму за п'ять місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підняв курс долара до максимуму за п'ять місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 25 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,03 гривень за долар, курс в покупці до 27,01 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,32 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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